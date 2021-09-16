Кировчане и гости города смогут посетить «Осеннюю ярмарку»

Осенняя ярмарка состоится 18 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове состоится «Осенняя ярмарка». Мероприятие пройдет на Театральной площади 18 сентября с 9 до 16 часов. Об этом сообщили в горадминистрации.

Основными участниками ярмарки станут местные производители и организации потребительской кооперации. Кировчане и гости города смогут приобрести мясо и рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, картофель, газированные напитки, березовые веники, бруснику и клюкву.

Стоит отметить, что организатор ярмарки обязан обеспечить соблюдение всех санитарных норм в связи с пандемией коронавируса. Иными словами, маски и перчатки будут обязательны.