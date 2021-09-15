В Кирове определили 15 площадок для торговли елками к Новому году

Прием заявок на размещение елочных базаров проходит с 1 сентября по 15 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове идет прием заявок от предпринимателей на размещение елочных базаров. Об этом сообщили в горадминистрации.

Подать заявку на размещение базаров и нестационарных торговых объектов предприниматели могут в теруправления мэрии. Прием будет вестись с 1 сентября до 15 октября. Документы об аукционах опубликуют на сайте городской администрации. Найти их можно будет в разделе «Муниципальная собственность» - «Право на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Киров» - «График торгов».

Всего в текущем году на территории областного центра определили 15 площадок торговли хвойными деревьями к Новому году.