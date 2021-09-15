В Кирове над теплосетями расположены семь детских площадок

В суд подано 14 исков с требованием вынести объекты из опасной зоны. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове через суд требуют перенести торговые павильоны и детские площадки, расположенные над теплосетями. Подробности рассказала пресс-служба филиала «Т Плюс».

В опасной близости от теплосетей находятся семь детских площадок (Северо-Садовая 19б; Парковая, 15б; Советская, 67-65; тр.Пушкарёва, 8; Урицкого, 51; Солнечная, 39; Октябрьский проспект, 127) и шесть торговых павильонов и капитальных строений (Некрасова, 14; пр. Строителей, 5; Сурикова, 3; Свободы, 124; Некрасова 29/2 (Кирово-Чепецк); 60-лет Октября, 4а (Кирово-Чепецк). Компания обратилась в суд с требованием убрать эти объекты на безопасное расстояние от коммуникаций. Сейчас направлено 14 исков.

Собственники двух объектов признали нарушения еще до суда и принялись исправлять нарушения. Так, детскую площадку на Парковой, 15а вынесли из опасной зоны. В Кирово-Чепецке решается вопрос по торговому павильону на Некрасова 29/2.

В случае обнаружения объектов в охранной зоне теплосетей кировчан просят оповестить об этом по телефону 716-716 (Киров), 4-45-65 (Кирово-Чепецк) или оставить сообщение на сайте компании.