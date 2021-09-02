В Кировской области перед судом предстанет виновник ДТП с пятью погибшими

Виновника жуткой аварии ждет суд. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове завершили расследование уголовного дела по факту ДТП с пятью погибшими. Подробности сообщили в областном УМВД.

Трагедия произошла 19 декабря 2020 года в Юрьянском районе. На 396 км трассы «Вятка» «Ниссан Жук» под управлением пьяного водителя выехал на встречку и врезался в «Ладу Гранту». В итоге водитель и два пассажира отечественной легковушки погибли на месте. Двое человек, сидевших в «Ниссане», и его водитель попали в больницу с множественными травмами. Впоследствии один из пассажиров также скончался.

По факту ДТП возбудили уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. 20 августа расследование завершилось. Прокурор Юрьянского района утвердил обвинительное заключение. Материалы дела направлены в суд. Виновнику аварии грозит от восьми до пятнадцати лет тюрьмы.