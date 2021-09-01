В Кирове открылся новый учебный корпус школы №42

В мероприятии приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава города Елена Ковалева, руководители отраслевых ведомств. Фото: admkirov.ru

1 сентября в кировских учебных заведениях прозвучал первый звонок, который ознаменовал начало нового учебного года. Для ребят из школы №42 - это событие стало праздничным вдвойне, так как для них распахнулись двери нового учебного корпуса, открытого на базе бывшего техникума на улице Менделеева, 1.

Во время торжественной линейки глава города Елена Ковалева отметила, что благодаря открытию нового современного учебного корпуса появилась возможность учиться в первую смену. Мощность нового здания позволяет организовать учебный процесс для 375 учащихся старших классов.

- В этом году школа отметит 30-летний юбилей, и новый корпус для нас - лучший подарок, - поделилась директор учебного учреждения Марина Морозова.

Напомним, что новый корпус появился на базе бывшего техникума на улице Менделеева, 1. К началу учебного года в здании был выполнен капитальный ремонт. Кроме того, полностью закуплена и установлена современная материальная техническая база, которая позволяет проводить интерактивные занятия для учащихся.