В Кирово-Чепецке 29-летнего мужчину, пропавшего без вести, нашли погибшим

Молодого человека объявили в розыск 28 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирово-Чепецке завершились поиски 29-летнего молодого человека. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», его нашли мертвым.

Ориентировка на поиск чепчанина появилась 29 августа 2021 года: накануне он вышел из дома и пропал. Мужчину разыскивали волонтеры, полиция и неравнодушные кировчане. 30 августа в паблике «Лизы Алерт» появилось официальное сообщение: «Найден. Погиб».

Причины смерти и обстоятельства нахождения тела не разглашаются.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким мужчины.

Ранее «Комсомолка» писала о завершении поисков шестилетней давности. Ольгу Осетрову, пропавшую в сентябре 2015 года, нашли - к сожалению, погибшей. Подробности здесь.