В Кирове продолжается уборка набережной Грина от кустарников

Кустарник вырубят по всей набережной до Слободского спуска. Фото: vk.com/kirovoficial

В Кирове продолжают очищать склон набережной Грина. В соцсетях появились жалобы, мол, кустарник еще не полностью вырубили. Горадминистрация отвечает на эти вопросы.

Так, на сегодняшний день, 31 августа, рабочие очистили от зарослей участок от улицы Спасской до Вечного огня. По предварительной оценке, кусты занимают площадь в 22 тысячи квадратных метров. Сложность также заключается в рельефе местности: склон набережной довольно крут. Дополнительные рабочие силы привлекаются к вырубке по возможности. До конца сентября очистку склона должны завершить.

Напомним, в начале августа кировчане начали жаловаться на заросли кустарника, закрывающие вид на Вятку с набережной Грина. Работы по их уборке начались с 17 августа. Кусты собираются срезать на всем протяжении набережной до Слободского спуска.