В Кирове парк имени Ю.А. Гагарина планируют благоустроить к 2024 году

Концепция благоустройства парка предполагает создание центральной аллеи. Фото: kirovreg.ru

В областном центре планируют благоустроить парк имени Ю.А. Гагарина к 2024 году. На эти цели предполагается направить порядка 327 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Реализация проекта благоустройства парка запланирована на 2022-2024 годы, - уточнили в пресс-службе областного правительства.

Концепция предполагает создание центральной аллеи, нескольких прогулочных зон, а также площадок для ярмарок, отдыха с детьми и занятий спортом.

Напомним, что парк Ю.А. Гагарина был открыт в августе 1961 года.