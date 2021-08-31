Два железнодорожных переезда закроют в Кирово-Чепецком районе

Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в деревне Просница будет временно ограничено 1 сентября с 6.00 до 23.00. Фото: gzd.rzd.ru

Жители Кирово-Чепецкого могут столкнуться с трудностями при пересечении двух железнодорожных переездов в деревне Конып и Просница. Изменить привычный маршрут придется из-за ремонтных работ на объектах. Об этом сообщили в ГЖД.

- Движение автотранспорта по железнодорожному переезду в деревне Конып будет временно ограничено с 23.00 31 августа до 23.00 1 сентября.

- По железнодорожному переезду в деревне Просница нельзя будет проехать 1 сентября с 6.00 до 23.00.

Отметим, что пропуск специального автотранспорта будет организован в оперативном режиме.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.