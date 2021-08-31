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Общество31 августа 2021 12:13

В Кировской области создают заказники, где запрещена охота на животных

Такие места появились в 13 районах региона
Маргарита Акагиева
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Охотиться на животных в сети заказников будет запрещено.

Охотиться на животных в сети заказников будет запрещено.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области создают сеть охотничьих заказников, в которых запрещено будет добывать животных. Об этом рассказали в областном правительстве.

Схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий, рассчитанную на десять лет, разработали в 2021 году. По ней в незакрепленных охотугодьях 13 районов области и создали заказники. В них воспроизводятся ценные виды, которые в последующем будут расселять на соседние территории. Благодаря этому численность животных в регионе будет расти.

Стоит отметить, что кировчане и сами помогают спасать находящихся в опасности зверей. Так, в марте заготовщики леса из Опаринского района спасли трех брошенных медвежат. В мае в Котельничском районе приютили лосенка, вышедшего на ферму. А в июне житель Малмыжа спас птенцов краснокнижного луня.