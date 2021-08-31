Погода на 1 сентября 2021 года в Кирове: праздничное настроение могут испортить дожди

Все образовательные учреждения Кировской области в текущем году начнут работать в обычном режиме. Фото: Мария СОЛЕЕВА

В среду, 1 сентября, тысячи кировских учащихся отправятся в школы и институты, а вместе с ними на торжественные линейки пойдут и родители. Однако, непогода может испортить праздничное настроение: как одеться, чтобы не замерзнуть и не промокнуть. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на 1 сентября 2021 года в Кирове.

По данным синоптиков, 1 сентября в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность. Дождь начнется в 9.00 и продлится до конца рабочего дня. Кроме того, в 12.00 возможна гроза, температура воздуха прогреется от +19 до +21 градуса. Ветер западный, умеренный.

Напомним, что все образовательные учреждения Кировской области в текущем году начнут работать в обычном режиме. Школьники и студенты привычно сядут за парты. Читать.

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