В Кирове снова ищут подрядчика для строительства школы на 1000 учащихся

Школу должны построить до декабря 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове снова ищут подрядчика для капитального строительства школы на проспекте Строителей. Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок.

Известно, что школа будет рассчитана на 1000 учеников. В учебном заведении должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, различные кабинеты и прочие улучшения. Начальная сумма контракта составляет 817,6 миллионов рублей. Строительство должны завершить до декабря 2022 года.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 13 сентября. В этот же день состоится конкурс и выбор компании, которая займется строительством.

Напомним, ранее такой лот уже появлялся на сайте госзакупок. Аукцион признали несостоявшимся, поскольку ни одна организация не заявилась на конкурс.