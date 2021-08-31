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Происшествия31 августа 2021 10:51

В Кирове на Воровского столкнулись три автомобиля

В результате аварии пострадал один человек
Андрей Сергеев
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Авария произошла 30 августа 12 часов 55 минут. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла 30 августа 12 часов 55 минут. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Воровского произошла массовая автомобильная авария, в результате которой пострадал один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 30 августа, около дома №54 на улице Воровского произошло столкновение трех автомобилей: Volkswagen Passat, Nissan Juke и Kia Sportage.

- В результате происшествия 17 - летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Passat получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 31 августа, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы.