В Кирове на Воровского столкнулись три автомобиля

Авария произошла 30 августа 12 часов 55 минут. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове на улице Воровского произошла массовая автомобильная авария, в результате которой пострадал один человек. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 30 августа, около дома №54 на улице Воровского произошло столкновение трех автомобилей: Volkswagen Passat, Nissan Juke и Kia Sportage.

- В результате происшествия 17 - летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Passat получила травмы, - сообщили в ГИБДД.

За прошедшие сутки, 31 августа, на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых шесть человек получили травмы.