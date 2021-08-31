В Кировской области уже пятый день ищут пропавшего без вести мужчину

О местонахождении мужчины ничего не известно с прошлого четверга. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят помочь в поиске 51-летнего жителя поселка Боровка Белохолуницкого района. В последний раз Андрея Волкова видели 26 августа. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Волонтеры составили портрет пропавшего мужчины. Рост Андрея Владимировича 160 см. У него худощавое телосложение, темные, кудрявые волосы и серо-голубые глаза. К особым приметам можно отнести наличие бороды и родинки на левой щеке. Был одет в серые штаны, черную болоньевую куртку и калоши.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.