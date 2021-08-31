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Здоровье31 августа 2021 9:29

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 107 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На стационарном лечении находятся 2563 жителя области

На стационарном лечении находятся 2563 жителя области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области 31 августа подтверждено 107 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 325 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2563 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 478.

В амбулаторных условиях проходят лечение 4983 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2524 исследования на COVID-19.