В Кировской области стартует вакцинация против гриппа

Вакцина от гриппа уже поступила в регион. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области начинается прививочная кампания против гриппа. Подробности рассказали в региональном правительстве.

Так, на днях к нам уже привезли вакцину против вирусного заболевания. Для иммунизации будут использоваться два препарата: «Ультрикс Квадри» и «СовиГрипп». В наш регион поступило 81210 и 198290 доз каждого лекарства соответственно. В общем и целом желающих привиться кировчан ждут 279500 ампул медикаментов. Сейчас их распределяют по медицинским организациям области.

Кировчанам сообщают, что вакцинироваться от гриппа можно там же, где и от коронавируса. Это прививочные пункты в городских и районных поликлиниках, а также мобильные точки. Однако стоит иметь в виду, что прививку от гриппа можно делать не ранее, чем через месяц после вакцинации от COVID-19. Кроме того, жителям региона напоминают, что на иммунизацию ждут в первую очередь врачей, учителей, работников транспортной и коммунальной сфер, пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями.