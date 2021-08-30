В Мурашинском районе женщине, воспитывающей ребенка-инвалида, отказались предоставить жилье

Женщине незаконно отказали в постановке на учет как нуждающейся в жилье. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мурашинском районе местной жительнице, воспитывающей ребенка-инвалида, отказали в постановке на учет как нуждающейся в жилом помещении. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

Женщина сама обратилась в надзорные органы с жалобой об отказе. Как выяснилось, при принятии решения органы местного самоуправления неверно рассчитали доход семьи. В документах была указана сумма, превышающая реальную цифру. Оказалось, что женщине приписали компенсационные выплаты, которые она получает по уходу за ребенком-инвалидом, в качестве доходов. Такое решение является необоснованным и незаконным.

Прокурор Мурашинского района внес представление главе муниципалитета. Должностное лицо из администрации, допустившее нарушение, привлекли к ответственности. Женщину по итогу поставили на учет как нуждающуюся в жилье.