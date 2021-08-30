Новая пожарная часть появится в Слободском

В 2022 году в Кировской области планируют открыть четырнадцать подразделений пожарной охраны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Слободском планируют построить новую пожарную часть на четыре автомобиля, сообщили в пресс-службе областного правительства.

По словам начальника управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Кировской области Игоря Прокошева, на данный момент ведутся поиски земельного участка, на котором будет построено новое здание пожарной части.

Помимо этого, в 2022 году планируют открыть четырнадцать подразделений пожарной охраны, которые охватят 68 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек.