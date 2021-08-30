В Нововятске задержали мужчину, грозившего расправой бывшей жене

Буйного кировчанина удалось задержать и разоружить. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нововятске задержали местного жителя, угрожавшего зарезать бывшую жену. Подробности сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел на днях около 21 часа. Женщина сама позвонила в полицию и сообщила, что к ней в квартиру ломится бывший муж и угрожает расправой. Дежурный передал информацию всем нарядам, и на место отправилась группа задержания Росгвардии.

В подъезде действительно обнаружился 36-летний мужчина, громко стучащий в дверь одной из квартир. Слова об угрозе расправы не были ложью: при себе у кировчанина был нож. Дебошира задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, которые забрали и его, и оружие.