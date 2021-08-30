Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 15:27

В Кирове врачи спасли жизнь ребенку с острой почечной недостаточностью

Сейчас он находится на терапии
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы спасти ребенку жизнь, его на сорок часов поместили на специальный аппарат. Фото: vk.com/medkirovru

Чтобы спасти ребенку жизнь, его на сорок часов поместили на специальный аппарат. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи Детской областной больницы спасли жизнь семилетнему ребенку. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Мальчика привезли из Кирово-Чепецкого района. Как выяснилось, он пережил кишечную инфекцию, после чего у ребенка развилась острая почечная недостаточность - серьезное осложнение. В больнице оперативно собрали лечебный консилиум, после чего решили начать терапию недавно поступившим оборудованием.

Мальчик находился на аппарате около 40 часов. Доктора в это время ускоренно стабилизировали его состояние и отправили маленького пациента в ступенчатую терапию на перитонеальный диализ (метод заместительной почечной терапии - Ред.). Помощь ребенку оказали вовремя.