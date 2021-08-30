В Кирове врачи спасли жизнь ребенку с острой почечной недостаточностью

Чтобы спасти ребенку жизнь, его на сорок часов поместили на специальный аппарат. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи Детской областной больницы спасли жизнь семилетнему ребенку. Подробности рассказали в областном Минздраве.

Мальчика привезли из Кирово-Чепецкого района. Как выяснилось, он пережил кишечную инфекцию, после чего у ребенка развилась острая почечная недостаточность - серьезное осложнение. В больнице оперативно собрали лечебный консилиум, после чего решили начать терапию недавно поступившим оборудованием.

Мальчик находился на аппарате около 40 часов. Доктора в это время ускоренно стабилизировали его состояние и отправили маленького пациента в ступенчатую терапию на перитонеальный диализ (метод заместительной почечной терапии - Ред.). Помощь ребенку оказали вовремя.