В парке Победы откроется мобильный пункт вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день в Кирове работают 6 мобильных прививочных пунктов. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается массовая вакцинация горожан от новой коронавирусной инфекции. С 1 сентября мобильный прививочный пункт откроется в парке Победы. Об этом сообщили в горадминистрации.

Медицинские работники будут принимать на площадке около фонтана с 14.00 до 18.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

На сегодняшний день подобные пункты работают:

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На Театральной площади медицинская бригада работает с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу c 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням c 10.00 до 18.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00;

Кроме того, все желающие могут вакцинироваться и в медицинских организациях. Круглосуточно прививку можно сделать приемном покое кировских городских больниц № 5 и № 9, а также в региональном эндокринологическом центре на улице Свободы, 59.