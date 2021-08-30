В Белохолуницком районе в результате опрокидывания автомобиля погиб 30-летний мужчина

В результате опрокидывания автомобиля 30-летний мужчина получит смертельные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 28 августа, в Белохолуницком районе произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 12 часов 30 минут на 520 км автодороги Белая Холуница - Быданово - Вохма. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых 2 человека погибли и 21 получили травмы.