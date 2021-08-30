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Общество30 августа 2021 13:44

В Кировской области оборот розничной торговли увеличился на 5,7%

В первом полугодии 2021 года на одного жителя региона пришлось 87 тысяч рублей
Андрей Сергеев
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В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года.

В 2021 году в России наблюдается восстановление большинства макроэкономических показателей после кризисного 2020 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировской области оборот в первом полугодии текущего года оборот розничной торговли увеличился 5,7%, что свидетельствует о восстановлении макроэкономического показателя после кризисного 2020 года. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «РИА Рейтинг».

- Изменение оборота розничной торговли по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составило 5,7%. Оборот розничной торговли на одного жителя - 87 тысяч рублей, - поделились эксперты «РИА Рейтинг».

С учетом всех показателей Кировская область расположилась на 52 месте среди регионов России. Лидерами рейтинга стали Республика Адыгея и Краснодарский край, где оборот вырос на 24,4 процента и 20,5 процентов соответственно.