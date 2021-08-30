Кировчанин получил восемь месяцев «строгача» за украденный телевизор

Молодой человек вынес телевизор из съемной квартиры. Фото: pixabay.com

В Кирове местный житель получил восемь месяцев лишения свободы за украденный телевизор. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Как выяснилось, 26-летний парень в феврале арендовал на сутки съемную квартиру в доме №63 по улице Комсомольской. Уходя из временного жилища, парень решил на память прихватить оттуда телевизор за девять тысяч рублей. Впоследствии он продал технику в комиссионный магазин практически за бесценок - за две тысячи.

Свою вину в произошедшем молодой человек полностью признал (непонятно, на что он вообще надеялся), раскаялся и возместил причиненный ущерб. Это слегка смягчило его приговор. Отягчающим же обстоятельством стала предыдущая судимость. В итоге приговором стали восемь месяцев колонии строгого режима.