На трассе «Вятка» сбили пешехода

Авария произошла на 463 км федеральной автодороги «Вятка». Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе под колесами кроссовера погиб пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В воскресенье, 29 августа, на 463 км федеральной автодороги «Вятка» произошла смертельная автомобильная авария. По предварительной информации, 39-летний водитель кроссовера Land Rover сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

С 27 по 29 августа на территории Кировской области произошло 14 ДТП, в которых два человека погибли и 21 получили травмы.