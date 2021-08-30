Доходы жителей Кировской области за год выросли на 6,3%

По статистике, за минувшие полгода кировчане в среднем за месяц получали чуть более 23 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доходы кировчан выросли за последний год. Расходы, однако - тоже. Статистику за первые шесть месяцев 2021 года предоставил Кировстат.

По предварительной оценке специалистов, в период с января по июнь сумма денежных доходов кировчан составила 178,9 миллиардов рублей. В расчете на душу населения выходит, что в среднем за месяц каждый житель региона получил 23846 рублей. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сумма увеличилась на 6,3%. Основными источниками доходов у кировчан является зарплата (57,3%), пенсии и пособия (30,5%).

Что касается расходов, то эта статья также выросла. В первом полугодии 2021 года кировчане потратили 156,5 миллиардов рублей на различные товары и оплату услуг, что на 114% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В среднем за месяц кировчанин тратит 24014 рублей на эти цели.

Отметим, что на оплату обязательных взносов (налоги, платежи по страхованию, проценты по кредитам и так далее) жители региона за шесть месяцев направили 22,5 миллиарда рублей.