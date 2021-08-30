Кировчанин подозревается в организации подпольных казино

Подпольные казино работали в течение двух лет. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, который подозревает в организации трех подпольных казино на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- В 2019-2021 годах 32-летний кировчанин в помещениях, расположенных на улицах Лепсе, Жуковского, Ленина, незаконно организовал и проводил азартные игры с использованием игрового оборудования, - уточнили в ведомстве.

Оборот, который прошел через игорный бизнес, не сообщается. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.