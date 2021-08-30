За прошедшие выходные на территории Кировской области задержали 34 нетрезвых водителя

Сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно проводят мониторинг и выявляют нетрезвых водителей. Фото: vk.com/gibdd43

За минувшую пятницу и выходные дни в Кировской области поймали 34 нетрезвых водителя. Еще 37 автомобилистов сели за руль не имея или лишившись водительских прав. Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1780 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение чревато уже уголовной ответственностью.

Сотрудники ГАИ в очередной раз напоминают, что нетрезвый водитель представляет большую угрозу как для других участников дорожного движения, так и для пешеходов. Если вы заметили пьяного за рулем, сообщите об этом по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.