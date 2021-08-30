За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 108 человек

В инфекционных стационарах Кировской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2796 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 30 августа подтверждено 108 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 83 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2796 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 476.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5130 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2014 исследований на COVID-19.