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Здоровье30 августа 2021 10:55

За сутки в Кировской области коронавирусом заразились 108 человек

В отделении реанимации находятся 138 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В инфекционных стационарах Кировской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2796 человек

В инфекционных стационарах Кировской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 2796 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 30 августа подтверждено 108 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 83 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2796 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 138 пациентам, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 476.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5130 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2014 исследований на COVID-19.