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Общество30 августа 2021 10:20

Прогноз погоды в Кировской области на неделю: холодно и дождливо

В предстоящие будние дни следует одеваться теплее
Алексей РомановАлексей Романов
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На протяжении практический всей предстоящей недели будут идти кратковременный дожди

На протяжении практический всей предстоящей недели будут идти кратковременный дожди

Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Кировской области резко изменилась. Еще совсем недавно жители региона мучились от изнуряющей жары, а сегодня им приходится лезть в шкаф за теплой одеждой. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды на предстоящую неделю с помощью сервиса rp.5.

В понедельник, 30 августа, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки + 17 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-3 м/c. Атмосферное давление близкое к оптимальному - 752 мм ртутного столба.

Во вторник, 31августа, небо затянет тучами и пройдет небольшой дождь. Воздух днем прогреется лишь до + 12 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 4 м/с c кратковременным усилением до 9 м/c. Атмосферное давление немного опуститься и остановится на отметке 749 мм ртутного столба.

В день знаний, 1 сентября, станет немного теплее. Столбик термометра поднимется до + 16 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5 м/c. Атмосферное давление пониженное - 743 мм ртутного столба.

В Четверг, 2 сентября, выглянет солнышко. Воздух в течение дня прогреется до + 19 градусов. Ожидается ясная погода, но возможен и небольшой дождь. Ветер подует с юго-запада со скоростью 6-7 м/c с порывами до 16 м/c. Метеозависимым кировчанам в этот день стоит внимательнее следить за своим самочувствием. Атмосферное давление опустится до 732 мм ртутного столба.

Погода в последний день рабочей недели не сможет особо порадовать жителей Кировской области. Температура воздуха в течение дня зафиксируется на отметке + 12 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные осадки. Скорость ветра составит 3-5 м/c усилением до 12 м/c. Атмосферное давление по-прежнему останется низким - 733 мм ртутного столба