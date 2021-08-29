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Здоровье29 августа 2021 16:33

За неделю в Кировской области скончались десять пациентов с COVID-19

Коэффициент смертности от коронавируса в регионе – 0,89%
Андрей Сергеев
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За все время пандемии в регионе умерли от инфекции 476 человек.

За все время пандемии в регионе умерли от инфекции 476 человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области за неделю скончались десять человек с подтвержденным COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, за все время пандемии в регионе умерли от инфекции 476 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.89% (средний по России - 2.64%). Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кировской области 29 августа подтверждено 113 новых случаев заражения COVID-19. Читать.