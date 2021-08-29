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Спорт29 августа 2021 15:03

МХК «Олимпия» завоевал Кубок Архангельского

Финальная встреча прошла в Глазове в пятницу, 27 августа
Андрей Сергеев
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МХК «Олимпия» впервые в истории стал победителем турнира имени Сергея Николаевича Архангельского. Фото: vk.com/mhc_olimpia

МХК «Олимпия» впервые в истории стал победителем турнира имени Сергея Николаевича Архангельского. Фото: vk.com/mhc_olimpia

В пятницу, 27 августа, в Глазове завершился ежегодный предсезонный турнир по хоккею, посвященный памяти Сергея Николаевича Архангельского. В финальном матче за кубок встретились команды, занявшие первые два места по итогам группового этапа турнира - ХК «Прогресс» из Глазова и ХК «Олимпия» из Кирово-Чепецка.

Подопечные Юрия Култынова в решающем матче смогли проявить волю к победе. После двух периодов хозяева обыгрывали гостей со счетом 3:1, но все решил третий период. Серия атак и разыгранное численное большинство позволили переломить ход встречи. Итог встречи - 4:5 в пользу ХК «Олимпия».

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Комментарии главного тренера МХК "Олимпия"
Комментарии главного тренера МХК "Олимпия"
Видео: vk.com/mhc_olimpia

Впереди хоккеистов «Олимпии» ждет начало очередного сезона в НМХЛ, который стартует уже в сентябре.