В Кировской области планируют открыть крупное предприятие по производству мебели

К концу года инвестор запустит в Котельниче новое производство по выпуску фанеры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

К концу 2023 года в Кировской области планируют открыть крупное производство замкнутого цикла по изготовлению мебели. Один из этапов инвестиционного проекта – запуск в Котельниче нового предприятия по выпуску фанеры. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Инвестиционный проект предполагает реализацию концепции замкнутого цикла - от разработки сырья до готового продукта. Срок реализации проекта - до 2023 года, - уточнили в правительстве.

Соответствующее соглашение с инвестором правительство Кировской области подписало в пятницу, 27 августа.