Вятская филармония приобрела баян за 750 тысяч рублей

В специализированных магазинах базовая модель баяна стоит 440 тысяч рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственное учреждение «Вятская Филармония», подконтрольное министерству культуры Кировской области, купило баян марки «Юпитер» за 750 тысяч рублей. Музыкальный инструмент приобретен у единственного поставщика в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Протокол закупки опубликован на портале Госзакупки.

- Заказчиком было принято решение произвести закупку у единственного поставщика: Индивидуальный предприниматель Битюцких Андрей Сергеевич, - говорится в протоколе.

Интересно, что, как уже ранее обращала внимание «Комсомольска», в специализированных магазинах базовая модель баяна стоит 440 тысяч рублей, а версия «Люкс» - 620 тысяч рублей. На это также обратил внимание и кировский юрист Ян Чеботарев: «Удивительно, но на сайте фирмы-производителя такие баяны продаются от 575 тысяч до 700 тысяч (в наилюксовом исполнении) максимум».

Стоит отметить, что индивидуальный предприниматель тесно сотрудничает и с другими учреждениями культуры по всей стране. Среди государственных контрактов на поставку числится: Пермская Краевая Филармония, Калининградская Областная Филармония имени Е.Ф. Светланова, МАУК «Органный Зал» и другие.