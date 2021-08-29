В Кирове продают доставку пирогов «Печкина радость»

Оборудование стоимостью 1,5 млн рублей находится в собственности. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу производство и доставку пирогов «Печкина радость». Готовый и действующий бизнес собственник оценил всего в два миллиона рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито».

- Готовый бизнес продается вместе с уникальной технологией приготовления слоеного теста, - говорится в объявлении.

Место производства находится на Комсомольской, 24А. Ежемесячная плата за аренду помещения (88 кв. метров) обходится в 30 тысяч рублей, а оборудование стоимостью 1,5 млн рублей находится в собственности. На производстве трудятся четыре человека. Кроме того, осуществляется доставка пирогов по городу.

Собственник обещает, что для нового владельца проведет полную консультацию в течение месяца.