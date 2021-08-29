Один лесной пожар действует на территории Кировской области

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 143 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Кировской области действует один лесной пожар. Очаг возгорания находится Оричевском районе на площади 7,1 га. Об этом сообщили в диспетчерской службе КОГСАУ «Лесоохрана».

- За прошедшие сутки на территории Кировской области зарегистрированы два лесных пожара: в Оричевском лесничестве на площади 7,1 га и в Котельническом лесничестве на площади 0,01 га (пожар ликвидирован), - сообщается в информационной сводке КОГСАУ «Лесоохрана».

С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 143 лесных пожаров на общей площади 517,938 га. Большая часть из них (102 случая) возникла из-за действий местного населения.

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