В Кировской области к аппаратам ИВЛ подключены 146 человек с COVID-19

В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области 29 августа подтверждено 113 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 114 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2801 житель области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 146 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 475.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5159 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3198 исследования на COVID-19.