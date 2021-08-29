В Кировской области объявлено метеопредупреждение из-за заморозков

Местами по Кировской области ожидаются заморозки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Метеорологическая служба прогнозирует заморозки в Кировской области. В связи с чем на территории региона объявлено метеопредупреждение, сообщили в МЧС.

- В период 29-31 августа в ночные и утренние часы местами по Кировской области ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, - говорится в информационной сводке регионального МЧС.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в воскресенье, 29 августа, воздух прогреется до +19 градусов. Прогнозируется солнечная погода. Дождей не ожидается.

В МЧС призывают автолюбителей быть предельно внимательным, ехать на допустимой скорости и не забывать о дистанции.