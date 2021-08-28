Актуальный график работы мобильных прививочных пунктов от COVID-19 в Кирове

Для того, чтобы поставить прививку в мобильном пункте необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове продолжается масштабная прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Получить защиту от опасного заболевания можно в разных районах города. Об этом сообщили в областном Минздраве.

На сегодняшний день мобильные пункты вакцинации работают:

- В ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к. Поставить прививку 28 и 29 августа здесь можно будет с 10.00 до 14.00;

- В парке имени Кирова с 13:00 по 19:00 ежедневно;

- На Театральной площади. Медицинская бригада работает здесь с 09.00 до 17.00 по будням и с 08.00 до 15.00 в выходные дни;

- На площади Маршала Конева с понедельника по пятницу c 11.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00;

- Около ТЦ «Грин Хаус» на улице Ленина, 205 по будням c 10.00 до 18.00;

- У входа в ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а в будние дни и субботу с 15.00 до 19.00;

- В парке Победы. Получить защиту от коронавируса кировчане смогут 1 сентября с 14.00 до 18.00.