За прошедшие сутки в Кировской области зафиксировали два лесных пожара

С начала сезона в Кировской области зафиксировано 141 лесной пожар. Фото: vk.com/lessohrana

В пятницу, 27 августа, на территории Кировской области произошло два природных возгорания. Лесные пожары зафиксированы в Вятскополянском и Белохолуницком районах. Первый из них удалось локализовать. Об этом сообщили в региональной лесоохране.

По информации ведомства, всего с начала пожароопасного сезона в Кировской области зарегистрирован 141 лесной пожар. Общая площадь, на которой бушевал огонь, составила 510,738 га.

В ликвидации опасной стихии участвовали 2277 человек и 635 единиц спецтехники. Причиной 100 возгораний стала безответственная деятельность человека.

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. В зависимости от степени нанесенного ущерба виновным грозит наказание от штрафа до реального срока лишения свободы.

Если вы обнаружили природное возгорание, сообщите об этом по телефону: 64-34-28; 38-20-92; 8-800-100-94-00 или 112.