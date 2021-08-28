В Юрьянском районе в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних

Водитель легковушки не справился с управлением из-за возможного преувеличения скорости. Фото: vk.com/gibdd43

В субботу, 28 августа, в Юрьянском районе произошло ДТП, в котором перевернулся легковой автомобиль. Авария случилась в 5 часов утра на 437 км федеральной трассы «Вятка». Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся. В результате сам мужчина и трое пассажиров получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины происшествия.