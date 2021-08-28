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Здоровье28 августа 2021 10:03

За сутки в Кировской области коронавирусом заболели еще 117 человек

К аппаратам ИВЛ подключены 11 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделении реанимации находятся 140 кировчан с подтвержденным заболеванием СOVID-19

В отделении реанимации находятся 140 кировчан с подтвержденным заболеванием СOVID-19

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области 28 августа подтверждено 117 новых случаев заражения COVID-19. За это же время выписано с выздоровлением 294 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находится 2815 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 140 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 473.

В амбулаторных условиях проходят лечение 5174 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3493 исследования на COVID-19.