В Кирове онкологи удалили у женщины семикилограммовую опухоль яичника

Операция по удалению опухоли закончилась успешно. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове онкологи удалили у женщины опухоль яичника весом более семи килограмм. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В Кировский центр онкологии и медицинской радиологии пациентку привезли из Верхнекамского района. Женщина жаловалась на плохой аппетит и быструю насыщаемость. В районной ЦРБ ее обследовали и выявили объемное кистозно-солидное образование в брюшной полости, после чего доставили в Киров.

Врачи установили, что образование исходит из яичника. Во время операции медики удалили опухоль размером 40 сантиметров и весом более семи килограмм. Хирургическое вмешательство закончилось успешно, сейчас пациентка проходит реабилитацию. Позже ей назначат необходимое дальнейшее лечение.