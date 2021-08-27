В Кировской области 1 сентября запретят продажу алкоголя в магазинах

Запрет на продажу алкоголя в День знаний обусловлен областным законом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 сентября в Кировской области нельзя будет купить алкоголь. Об этом сообщили в региональном Минпромторге.

Такое требование обусловлено областным законом «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области». День знаний входит в перечень дат, в которые сбывать спиртосодержащую продукцию нельзя. Исключение сделано для мест общепита: ресторанов, баров, кафе и буфетов. В случае же, если 1 сентября приходится на воскресенье, запрет распространяется на следующий после него рабочий день.

Стоит отметить, что за нарушение закона грозит немаленький штраф. Должностные лица расстанутся с суммой от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлица - от 100 до 300 тысяч. Проверять исполнение будут контролирующие органы. Так, в 2020 году выявили 18 организаций, продававших алкоголь 1 сентября. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.