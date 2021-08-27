В Кирове двое мужчин до смерти избили своих собутыльников на ж/д станции

Нападавших задержали спустя два дня после совершения преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове двое мужчин насмерть избили собутыльников. Их личности установлены, сообщает областной ЛО МВД на транспорте.

Инцидент произошел 21 августа на 9 км ж/д перегона «Киров-Котласский-Матанцы», возле станции. Там четверо кировчан пили вместе, и в какой-то момент между нетрезвыми мужчинами разгорелся конфликт. Двое из них избили других, причем весьма сильно, и сбежали. 43-летнего и 49-летнего пострадавших срочно доставили в областную травматологию. Несмотря на все усилия медиков, оба скончались в больнице.

Спустя два дня транспортная полиция разыскала и задержала преступников. Сейчас им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении ранее судимых кировчан возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Каждому из преступников грозит максимум 15 лет лишения свободы.