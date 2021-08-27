В Слободском районе директор детсада может сесть в тюрьму за служебный подлог

На работу в детский сад дочь директора не приходила Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Слободском районе директор одного из детских садов предстанет перед судом за превышение служебных полномочий. Пользуясь своей должность, женщина фиктивно устроила на работу сторожем свою дочь. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Cотрудники ведомства доказали, что родственница подозреваемой лишь числилась сотрудником дошкольного учреждения. На работе она не появлялась. Зарплату за нее получала директор и по совместительству мама.

На сегодняшний день, расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения приговора. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.