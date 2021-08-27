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Происшествия27 августа 2021 14:25

В Слободском районе директор детсада может сесть в тюрьму за служебный подлог

Она фиктивно устроила на работу свою дочь
Алексей РомановАлексей Романов
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На работу в детский сад дочь директора не приходила

На работу в детский сад дочь директора не приходила

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Слободском районе директор одного из детских садов предстанет перед судом за превышение служебных полномочий. Пользуясь своей должность, женщина фиктивно устроила на работу сторожем свою дочь. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Cотрудники ведомства доказали, что родственница подозреваемой лишь числилась сотрудником дошкольного учреждения. На работе она не появлялась. Зарплату за нее получала директор и по совместительству мама.

На сегодняшний день, расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в суд для вынесения приговора. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.