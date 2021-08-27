В выходные дни «сплошные проверки» автомобилистов пройдут в трех районах Кирова

Полицейские будут выявлять останавливать нетрезвых водителей в Ленинском, Нововятском и Октябрьском районах. Фото: vk.com/gibdd43

В предстоящие выходные кировских автомобилистов ждут «сплошные проверки» на состояние опьянения. Профилактические мероприятия запланированы на территории Ленинского, Нововятского и Октябрьского районов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские будут останавливать водителей не только в областном центре, но также на въезде и выезде из него. Наряду с сотрудниками ГИБДД в акции примут участие народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль».

За управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Во избежании конфликтных ситуаций и коррупции, патрульные автомобили оборудованы видеорегистраторами.