В Кирове «Лада Гранта» сбила 10-летнего ребенка на самокате

Легковушка сбила ребенка с самокатом на проезжей части. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове «Лада Гранта» сбила ребенка на самокате. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 26 августа в 18 часов. 10-летний мальчик ехал на самокате по проезжей части у дома №130 по улице Московской. По предварительным данным, на него наехала «Лада Гранта» с 22-летним водителем за рулем. То ли молодой человек не заметил ребенка, то ли тот сам въехал в машину - неизвестно. В результате мальчик получил травмы, потребовалась ли ему госпитализация - ведомство не сообщает. Уточним, что он находился в зоне действия знака «Жилая зона».

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло три ДТП. В них погиб один человек и пострадали трое.