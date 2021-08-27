В Слободском районе вспыхнул крупный пожар на свалке отходов лесопиления

В деревне Коневы загорелись залежи горбыля и опила. Фото: vk.com/slb_priznavashki

В Слободском районе вспыхнула свалка отходов лесопиления. Инцидент произошел вечером 27 августа.

Первые вопросы появились в слободских и кирово-чепецких пабликах: местные жители выкладывали фотографии зарева на горизонте и спрашивали друг у друга, что это там горит и где. Как пояснили «Комсомолке» в областном ГУ МЧС, пожар произошел в деревне Коневы: загорелись залежи опила и горбыля. Общая площадь, объятая огнем, составила 850 квадратных метров.

Первый сигнал о пожаре поступил в 20.48. На месте работали семь пожарных расчетов. К 22.35 пожар удалось локализовать. Открытое горение спасатели ликвидировали в 01.05. Информации о пострадавших в ведомство не поступала. Причина пожара также пока неизвестна.