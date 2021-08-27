В Санчурском районе в результате ДТП погиб 17-летний мотоциклист

По предварительным данным водитель внедорожника не уступил дорогу мотоциклисту. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 26 августа, в Санчурском районе произошло смертельное ДТП с участием 17- летнего мотоциклиста. Трагедия случилась в 21 час 5 минут на 59 км трассы Яранск - Санчурск - граница с Республикой Марий Эл. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным 50 - летний водитель автомобиля «Нива» не уступил дорогу, имевшему преимущество при проезде нерегулируемого перекрёстка, мотоциклисту. В результате чего несовершеннолетний молодой человек получил травмы и скончался на месте. Его 15-летний пассажир госпитализирован. В отношении водителя внедорожника возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и три получили травмы.